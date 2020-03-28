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Tuzla'da korona virüsüne karşı temizlik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Dünyayı olduğu kadar Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Tuzla'da temizlik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

28.03.2020 11:05 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:06
Tuzla'da korona virüsüne karşı temizlik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
Dünyayı olduğu kadar Türkiye 'yi de etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Tuzla 'da temizlik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Korona virüs ile mücadelenin ana ekseni olarak yapılan "Evde Kal" çağrılarına vatandaşların riayet etmesiyle beraber, Tuzla Belediyesi ekiplerinin yaptığı temizlik ve dezenfekte çalışmaları da vatandaşların takdiri ile kesintisiz sürdürülüyor.
Kamusal alanlarda gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarının yanı sıra, tüm cadde ve sokaklar belediye araçları ile yıkanıyor. İlçede bulunan alt ve üst geçitler, 17 mahalledeki cadde ve sokaklar, parklar, eczaneler, sağlık merkezleri, toplu taşıma araçları, taksiler ve durakları, Marmaray ve bağlantı geçişleri, otobüs durakları, belediye ve kamuya ait hizmet araçları ve pazar yerleri gibi halka açık alanların tamamında dezenfekte işlemleri ve ozon ile yıkama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.
Sürecin başından beri halkı sürekli bilgilendiren Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Evde kal çağrılarına uymak bu sürecin en önemli noktası. Zorunlu olmadıkça hiçbir vatandaşımızın evlerinden ayrılmamalarını ve zorunlu hallerde de sosyal mesafe kuralına uygun olarak işlerini halledip evlerine dönmelerini önemle hatırlatıyoruz. Bizler belediye olarak üzerimize düşeni en titiz bir şekilde yerine getirmek için seferber olmuş durumdayız. Halkımız müsterih olsun" şeklinde konuştu.
İlçe genelinde sürdürülen temizlik, hijyen ve yıkama çalışmaları tüm alanlarda periyodik olarak ilgili kurulların denetiminde 7/24 devam edecektir.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Tuzla Belediyesi, Türkiye, Tuzla, Güncel

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