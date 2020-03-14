Tuzla'da kumaş fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Tuzla'da kumaş üretimi yapan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
14.03.2020 20:00 | Son Güncelleme: 14.03.2020 20:02
Tuzla 'da kumaş üretimi yapan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kumaş fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri içeride bulunan 5 kişiyi tahliye etti. Bu kişilere sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.
Yangını söndüren itfaiye ekipleri, uzun süre duman tahliyesi yaptı.
Alınan bilgiye göre, Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kumaş fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri içeride bulunan 5 kişiyi tahliye etti. Bu kişilere sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.
Yangını söndüren itfaiye ekipleri, uzun süre duman tahliyesi yaptı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Tuzla'da kumaş fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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