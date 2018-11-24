Tuzla'da Öğretmeni Darp Eden Veli, Adli Kontrol Şartıyla Serbest

Tuzla
'da bir öğretmeni darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli, mahkemedeki sorgusunda, "Bir anlık gafletle müştekiye tokat attım, pişmanım. Hatamı anladım" dedi.
Olay, dün Tuzla Aydınlı
Mahallesi Aydınlık Caddesi'nde bulunan Kaşif Kalkavan Çok Programlı Anadolu Lisesi
'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, okulda görevli nöbetçi öğretmen Ş.A. bir öğrenci velisi F.O. tarafından darp edilmişti. Olaya ilişkin gözaltına alınan F.O. emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal
'da bulunan Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Savcı tutuklanmasını istedi
Şüpheli savcılıktaki sorgusunun ardından 'Kamu görevlisine görevinden dolayı basit yaralama' suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği
'ne sevk edildi. F.O. mahkemedeki sorgusunda, "Müştekinin okulunda öğrenim gören kız kardeşim telefonla eşimi aradı. Ben de eşimin yanındaydım. Konuştuklarını duydum. Kız kardeşim telefonda ağlıyordu. Nöbetçi öğretmenin kendisinden makyajını temizlemesini istediğini söyledi. Kız kardeşim de fazla makyajı olmadığını söylemiş. Öğretmen de, 'sen benimle nasıl konuşuyorsun' diyerek tokat atmış. Onu duvara iteklemiş. Kız kardeşim de olay arkadaşlarının önünde olduğu için rencide olmuş, ben de bunu duyunca okula gittim. Kız kardeşim bu sırada yanında bir başka öğretmenle yürümekte olan müştekiyi gösterdi. Ben de müştekinin yanına gittim, 'kardeşime ne için vurdun?' diye sordum, o da yüzünü ekşitti. Vurmadım diye bir şey söylemedi. Ben de bir anlık gafletle müştekiye bir kez tokat attım. Olaydan dolayı çok pişmanım, yaptığım hatayı anladım, kapıda bekledim ve polisler gelip beni aldı" dedi.
Şüpheli adli kontrol kararıyla serbest
Mahkeme sorgusu tamamlanan şüpheli hakkında sevk edildiği suçtan haftada üç kez en yakın karakola giderek imza atması ve yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol kararı uygulandı. Mahkeme ayrıca F.O.'nun bir hafta içerisinde 2 bin 200 lira güvence bedelini maliye hazinesine yatırmasına ve makbuzunun dosyaya sunulmasına karar verdi. - İSTANBUL
Kartal,Tuzla
24 Kasım 2018 Cumartesi 22:13