Tuzla'da ortak kullanım noktalarında dezenfekte işlemleri devam ediyor

Tuzla Belediyesi, toplu taşıma araçlarına ve duraklara yönelik temizlik ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Koronavirüs salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında Tuzla'daki tüm kamu alanları ve ortak kullanım noktalarında temizlik ve dezenfekte çalışmalarının kesintisiz sürdürüldüğü belirtildi.

Tuzla Belediyesi ekiplerinin, taksiler, taksi durakları, minibüsler, otobüsler, minibüs ve otobüs durakları ile Marmaray istasyonları ve alt geçitlerde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız devam ettiği duyuruldu.Ekipler, temizlik ve dezenfekte çalışmalarına ek olarak ilçe sakinlerine sosyal mesafenin korunması, yolculuk sırasında kesinlikle maske kullanılması ve virüsten korunma yolları ile ilgili bilgilendirme çalışmaları da gerçekleştiriyor. Toplu taşıma araçlarında maske kullanımına destek olmak için maske dağıtımı da yapıldı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, salgının ülkemizde görüldüğü günden sonra yapılan 'Evde kal' çağrılarına vatandaşımızın büyük oranda uyduğunu ve bunun memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, "Toplu taşımayı kullanan vatandaşlarımız için, ekiplerimiz sürekli olarak temizlik ve dezenfekte çalışmalarını yürütmektedir. Tuzlamız, COVID 19 mücadelesi ve vatandaşların yapılan uyarı çağrılarına riayet ederek, evde kalması, kamu ve ortak kullanım alanlarında maske ve benzeri koruyucu malzeme kullanımı bakımından en başarılı ilçeler arasında gösterilmektedir. Ortak kullanım alanlarının başında gelen toplu taşıma araçları ve taksiler ile durak ve istasyonları ekiplerimiz tarafından aralıksız ve periyodik olarak dezenfekte ediliyor. İlçemizde riskleri en aza indirmek için her tedbiri vaktinde almaya devam ediyoruz. Mücadelemizi aynı kararlılıkla kesintisiz sürdürürken 'Evde Kal' çağrımızı da yineliyoruz. Kimse merak etmesin biz her yerdeyiz ve hemşerilerimiz için çalışıp gereken tüm tedbirleri almaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Tuzla Belediyesi tarafından ilçe genelinde toplu taşıma araçları ve durakları dezenfekte edilirken, vatandaşların da yapılan çalışmaları takip edebilmesi için araçlara dezenfekte çalışmasının yapıldığına dair özel etiketler asıldı.