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TUZLA'DA OTOMOBİL 5 METRE YÜKSEKLİKTEN APARTMANIN BAHÇESİNE DÜŞTÜ

Tuzla'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 5 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü.

10.11.2019 17:15 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:15TUZLA'DA OTOMOBİL 5 METRE YÜKSEKLİKTEN APARTMANIN BAHÇESİNE DÜŞTÜ

'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 5 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü. Araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Tuzla Orta Mahallesi Sokak üzerinde meydana geldi. Ercan ve Rukiye Kaleli'nin içinde bulunduğu 17 AN 083 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine telleri aşarak 5 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin içindeki Kaleli çifti çevrede bulunan vatandaşlar tarafından çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir mahalle sakini, "Burada oturuyorum. Bir ses oldu. Balkona çıktım, baktım aşağıya araba uçmuş. 112'yi aradım, itfaiyeyi aradım" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Boşluğa düşen araç

-Çevredeki vatandaşlar

-Olay yerindeki itfaiye ekipleri

-Mahalle sakinleriyle röp

-Genel ve detay


- İstanbul

Taşpınar, Tuzla, Güncel

Kaynak: DHA

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