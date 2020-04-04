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TUZLA'DA OTOMOBİLİN KUNDAKLANMASI KAMERADA

TUZLA'da otomobil benzin dökülerek, yakıldı.

04.04.2020 09:29 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:37
TUZLA'da otomobil benzin dökülerek, yakıldı. Otomobil kullanılamaz hale gelirken kundaklama anları kameralara saniye saniye yansıdı. Olaydan sonra gözaltına alınan 4 şüpheli savcılıkça serbest bırakıldı.
Olay, 14 Martta gece saatlerinde meydana geldi. Muammer Ercan'a ait peyzaj firmasının önüne gelen 4 şüpheli, park halindeki otomobilin üzerine benzin dökerek yaktı. Şüpheliler, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, otomobilde hasar oluştu. Olayın ardından gözaltına alınarak Kartal Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen 4 şüphelinin, ifade vermelerinin ardından savcılıkça serbest bırakıldığı öğrenildi.
"ÇOK DEĞERLİ BİTKİLERİMİZ YANDI"
Firma sahibi Muammer Ercan, "Aracımız kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldı. Gelen şahısları hiç tanımıyoruz. Olaydan önce yarım saat falan keşif yaparak, aracımızı yakıp kaçıyorlar. Biz onları tanımıyoruz ama bu olayın tamamen planlı gerçekleştiğini düşünüyoruz. Aracımız 250 bin lira değerindeydi ama bahçemizde yanan çok değerli bitkilerle birlikte 290 bin lira kadar zarar ettik. Biz bu insanların bir an önce tutuklanmasını istiyoruz. Tanımadığım insanlar gelip bizim işyerini ateşe veriyorsa benim aileme de zarar verebilirler. Biz mağduruz, adalet istiyoruz. Aracımız hurdaya çıktı, yetkililerden yardım istiyoruz." dedi.
KUNDAKLAMA ANI KAMERADA
Öte yandan, aracı yakan şüphelinin görüntüleri saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, peyzaj firması önünde bir aracın durduğu, araçtan inen bir kişinin etrafa göz gezdirdiği görüldü. Etrafta kimsenin olmadığını anlayan şüpheli, peyzaj firmasının demirliklerinden atlayarak bahçede bulunan aracın yanına geldi. Yanında getirdiği benzin bidonundan otomobilin üzerine benzin döken şüpheli, aracı ateşe verdikten sonra yol üzerinde bekleyen otomobiline geri dönerek olay yerinden uzaklaştı. TUZLA’DA OTOMOBİLİN KUNDAKLANMASI KAMERADA

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel

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TUZLA'DA OTOMOBİLİN KUNDAKLANMASI KAMERADA
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