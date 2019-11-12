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Tuzla'da paniğe neden olan fabrika yangını havadan görüntülendi

Tuzla'da bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

12.11.2019 13:59 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:04Tuzla'da paniğe neden olan fabrika yangını havadan görüntülendi
'da bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 1500 metrekarelik alanda makine yağlarının yanması nedeniyle çevreye yoğun duman yayıldı. Yangının çıktığı fabrika havadan görüntülendi.

Tuzla Orhanlı'da saat 13.00 sıralarında bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadaki 1500 metrekarelik alanda makine yağlarının yanması nedeniyle çevreye yoğun duman yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Makine yağlarının yandığı fabrika, drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Tuzla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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