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Tuzla'da patlama anı yeni görüntü
18.09.2019 16:17
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Kaynak: DHA
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AK Parti MKYK toplantısı sonrası Sözcü Ömer Çelik çok konuşulan yargı paketine ilişkin açıklamalarda bulundu
İBB Başkanı İmamoğlu, sanatçıları ağırladı
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