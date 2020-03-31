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Tuzla'da polis ekipleri sokak hayvanları için mesire alanlarına yem bıraktı

Tuzla'da polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında halkın kullanımına kapatılan mesire alanında yaşayan sokak hayvanlarına yiyecek ve su verdi.

31.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:42
Tuzla'da polis ekipleri sokak hayvanları için mesire alanlarına yem bıraktı
Tuzla 'da polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında halkın kullanımına kapatılan mesire alanında yaşayan sokak hayvanlarına yiyecek ve su verdi.
İstanbul'daki mesire alanları, ormanlar, parklar da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların kullanımına kapatılmasının ardından sessizliğe büründü.
Tuzla'daki polisler, buralarda yaşayan ve aç kalma riskiyle karşı karşıya bulunan hayvanlar için kendi imkanlarıyla yem hazırladı.
Ekipler, yemleri ve suları, Tuzla'daki mesire alanındaki sokak hayvanlarına verdi. Bu anlar, ekipler tarafından görüntülendi.
Bu anları kayda alan polis, "Aç kalan sokak hayvanlarımızı unutmadık." derken, köpeklerin önüne yemek bırakan bir diğer polis memuru da "Vatandaşlarımızın yaptığı mangal artıklarından ve burada hazırladıkları yemeklerden beslenen hayvancağızlar, mesire alanlarının kapanması dolayısıyla maalesef aç kaldı. Biz de üzerimize düşeni yapıyoruz. Hepsini besleyemesek de birkaçını beslemeye çalışıyoruz elimizden geldiğince." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Polis, Tuzla, Güncel
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