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Tuzla'da polyester fabrikasında yangın

Tuzla'da polyester fabrikasında yangın İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyorİSTANBUL - Tuzla'da Deri Sanayi Sitesi'nde bulunan bir polyester fabrikasında yangın çıktı.

18.09.2019 13:11
Tuzla'da polyester fabrikasında yangın
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor
İSTANBUL - Tuzla'da Deri Sanayi Sitesi'nde bulunan bir polyester fabrikasında yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevler kısa sürede gökyüzünü sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Tuzla'da Deri Sanayi Sitesi'nde bulunan bir polyester fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar rüzgarın etkisiyle gökyüzünü kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Tuzla'da polyester fabrikasında yangın

İtfaiye, Tuzla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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