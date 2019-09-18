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Tuzla'da polyester fabrikasında yangın (2) (havadan görüntülerle)

İstanbul DHATuzla'da bir polyester fabrikasında yangın çıktı.

18.09.2019 13:11Tuzla'da polyester fabrikasında yangın (2) (havadan görüntülerle)
İstanbul DHA
Tuzla'da bir polyester fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Yangın havadan da görüntülendi.
Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren bir polyesyer fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine Tuzla ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının sıçraması nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürüyor. Yangın havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
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-Havadan görüntüler
-Yangından görüntüler
-İtfaiyenin görüntüleri



İstanbul, Tuzla, Güncel

Kaynak: DHA

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