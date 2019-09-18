Haberler » Güncel » Haber

Tuzla'da polyester fabrikasında yangın (4) (havadan görüntülerle)

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN-Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ-Anıl UÇAN -Murat KORKMAZ- İstanbul DHATuzla'da bir polyester fabrikasında yangın çıktı.

18.09.2019 14:12Tuzla'da polyester fabrikasında yangın (4) (havadan görüntülerle)

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN-Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ-Anıl UÇAN -Murat KORKMAZ- İstanbul DHA
Tuzla'da bir polyester fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Yangın havadan da görüntülendi.
Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren bir polyesyer fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine Tuzla ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının sıçraması nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangın fabrika otoparkında bulunan araçlara da sıçradı. Rüzgar nedeniyle de yangına güçlükle müdahale eden itfaiye ekipleri, yoğun çabanın ardından yangını kısmen kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir yaralı ve can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
Ekiplerin çalışmaları sürürüyor. Yangın havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
--------------
-Havadan görüntüler
-Yangından görüntüler
-İtfaiyenin görüntüleri



Tuzla, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:52 Dülük kazılarında hamam ve bazilika gün yüzüne çıkarıldı
15:52 TEB, konut kredisi faizini yüzde 1,15'e düşürdü
15:52 Kışlık konserve hazırlığı İzmit'te kavanoz kapağı kıtlığına neden oldu
15:52 Yapımı devam eden imam hatip lisesinin çatısındaki minare kaldırıldı
15:52 Tuzla'daki yangın son durum havadan görüntülendi 5 (saat 14.00)
15:52 Tuzla'da fabrikada patlama anı 1
15:51 Kaymakam Kaya çeltik hasadına katıldı