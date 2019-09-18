Haberler » 3. Sayfa » Haber

Tuzla'da polyester fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi

Tuzla'da polyester fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyorİSTANBUL - Tuzla'da Deri Sanayi Sitesi'nde bulunan bir polyester fabrikasında yangın çıktı.

18.09.2019 13:41
Tuzla'da polyester fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor
İSTANBUL - Tuzla'da Deri Sanayi Sitesi'nde bulunan bir polyester fabrikasında yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevler kısa sürede gökyüzünü sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Tuzla'da Deri Sanayi Sitesi'nde bulunan bir polyester fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar rüzgarın etkisiyle gökyüzünü kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Tuzla'da polyester fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi

İtfaiye, Tuzla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:05 Sındırgı'da 50'den fazla öğrenci hastaneye kaldırıldı
16:02 Tuzla'da patlayan yakıt tankı ve oluşturduğu hasar havadan görüntülendi
16:01 Deniz açıklarında botları su alan 16 mülteci son anda kurtarıldı
16:00 Tuzla'da tank böyle patladı
15:57 ABD Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz davasında ara karar verildi
15:50 Amca oğlunu fidye için kaçırdı, ailesinden 1 milyon TL istedi
15:50 Tuzla'daki fabrikada patlama anı kameralara yansıdı.