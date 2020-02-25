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Tuzla'da sanayi sitesinde yangın

TUZLA Birmes Sanayi Sitesi'nde sünger üretimi yapan 3 katlı fabrikanın üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

25.02.2020 21:55 | Son Güncelleme: 25.02.2020 21:55Tuzla'da sanayi sitesinde yangın

TUZLA Birmes Sanayi Sitesi'nde sünger üretimi yapan 3 katlı fabrikanın üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında  ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış anında binanın üst katında patlama meydana geldi. O anlar ise çevrede bulunanların cep telefonu kameralarına yansıdı. Olayın görgü tanığı Serdar Demirel, "Ben devriye atarken itfaiyeler geldi. C blokta yangın olduğunu söylediler. İlk geldiğimizde burada bir duman gördük. Buraya gelirken büyük bir patlama oldu. ekipleri hemen müdahale etti. Yaralanan ve can kaybı yok. Sadece maddi hasar oldu. Patlama çok şiddetliydi. İtfaiye ekipleri hemen söndürdüler" dedi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.



İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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