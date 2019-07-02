02.07.2019 13:53
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Tuzla'da sert köpük imalathanesinde yangın

Tuzla'da sert köpük imalathanesinde yangın İtfaiye alevlere müdahale ettiİSTANBUL - Tuzla'da deri sanayii bölgesinde bulunan bir sert köpük imalathenesinde yangın çıktı.

Tuzla 'da sert köpük imalathanesinde yangın
İtfaiye alevlere müdahale etti
İSTANBUL - Tuzla'da deri sanayii bölgesinde bulunan bir sert köpük imalathenesinde yangın çıktı. Alevler imalathanenin çatısına sıçrarken itfaiye yangını kontrol altına aldı.
Yangın Tuzla Deri Sanayii bölgesi karşısında bulunan bir sert köpük imalathanesinde çıktı. İddiaya göre imalathanenin çatısında kaynak çalışması sırasında sıçrayan alevlerden yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın itfaiyenin bir saatlik çalışması sonrası söndürüldü.Tuzla'da sert köpük imalathanesinde yangın
Kaynak: İHA
İtfaiye , Tuzla , 3. Sayfa

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