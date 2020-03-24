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TUZLA'DA SİLAHLI MARKET SOYGUNU KAMERADA

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ Tuzla'da markete giren silahlı bir kişi, market sahibinin oğluna silah doğrultarak kendisine kasadaki paraları vermesini istedi.

24.03.2020 11:11 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:11
TUZLA'DA SİLAHLI MARKET SOYGUNU KAMERADA

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ Tuzla'da markete giren silahlı bir kişi, market sahibinin oğluna silah doğrultarak kendisine kasadaki paraları vermesini istedi. Soyguncu 45 saniye içinde kasadaki paraları ve bir miktar sigarayı alarak kayıplara karıştı. Soygun anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay dün saat 21.30 sıralarında Tuzla Evliyaçelebi Mahallesi Nazan Sokakta bulunan markette meydana geldi. Markete gelen silahlı kapüşonlu bir kişi, kasada duran market sahibinin oğlu Kadir Öney'e silah doğrulttu ve kasada bulunan paraları kendisine vermesini istedi. Paraları alan soyguncu ardından raflarda duran bir miktar sigarayı da aldıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

"KASAYI BOŞALTIYOR"

Market sahibi Ali Öney, "Oğlumun dün doğum günüydü. Arkadaşlarıyla kutlama yaparken eli silahlı bir kişi geliyor. Tabancasını arka tarafta dolduruyor. Sonra oğlumun suratına tutarak kasayı boşaltmasını, cep telefonunu falan istiyor. Kasayı boşaltıyor. Sigaraları falan istiyor. Onları alıyor sonra geldiği gibi kaçarak uzaklaşıyor. Oğlum yaralanmadı çok şükür. Kasada yaklaşık 1.600 lira vardı. Bir miktar sigaraları aldılar görüntülerde mevcut zaten. Oğlum dün yaşadığı olaydan dolayı sevinci kursağında kaldı." dedi.

SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.  Görüntülerde kapüşonlu bir kişinin markete geliyor. Kasada duran market sahibinin oğluna silah doğrultan soyguncu kasadaki paraları vermesini istiyor. Soyguncu daha sonra, paraları ve raflardaki sigaraları alarak marketten çıkıyor.

Görüntü Dökümü

GÜVENLİK KAMERASI

-Kapüşonlu bir kişinin markete gelmesi

-Kapüşonlu kişinin market sahibinin oğluna silah doğrultması

-Eli silahlı kişinin kasadaki paraları alması

-Soyguncunun sigaraları alması

-Soyguncunun marketten ayrılması

AKTÜEL

-Market sahibi Ali Öney ile röp

-Marketten görüntüler

-Genel ve detay


Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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