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Tuzla'da sünger ve koltuk kılıfı imalathanesi alev alev yandı

Tuzla'da Birmes Sanayi Sitesi içinde bulunan sünger ve koltuk kılıfı imalatı yapan bir iş yeri alev alev yandı.

25.02.2020 21:30 | Son Güncelleme: 25.02.2020 21:31
'da Birmes Sanayi Sitesi içinde bulunan sünger ve koltuk kılıfı imalatı yapan bir iş yeri alev alev yandı. Yer yer patlamaların meydana geldiği yangın cep telefonu kameralarına yansıdı.
Olay, saat 20.30 sıralarında Orhanlı Birmes Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iş yerinde yangın başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sırasında meydana gelen patlamalar ekipleri ve vatandaşları korkuttu. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
(İHA)
Tuzla'da sünger ve koltuk kılıfı imalathanesi alev alev yandı

Tuzla, Güncel

Kaynak: İHA


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