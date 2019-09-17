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Tuzla'da şüpheli toz

Tuzla'da bulunan bir kargo dağıtım merkezindeki paketten çıkan toz nedeniyle iki çalışan hastaneye sevk edildi.

17.09.2019 10:06Tuzla'da şüpheli toz
Tuzla'da bulunan bir kargo dağıtım merkezindeki paketten çıkan toz nedeniyle iki çalışan hastaneye sevk edildi.
Orta Mahalle Öztaş Sokağı'nda bulunan kargo dağıtım merkezine Tekirdağ'dan Anadolu Adalet Sarayına gönderildiği öğrenilen bir çuvalın içerisinde çıkan şüpheli toz yere saçıldı.
Çalışanlarca olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrılırken, güvenlik güçlerince dağıtım merkezi boşaltılarak önlem alındı.
Toza temas ettiği öğrenilen 2 çalışan ise tedbiren hastaneye kaldırılırken, şüpheli tozun ne olduğunun öğrenilmesi için olay yerine uzman ekip çağrıldı.

Orta Mahalle, Tekirdağ, Tuzla, Güncel

Kaynak: AA

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