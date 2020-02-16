Tuzla'da kuru yük gemisinde çıkan yangın söndürüldü

Tuzla 'da bakım için tersanede bulunan Panama bandıralı kuru yük gemisinin kaptan köşkünde yangın çıktı. Yoğun dumanın çıktığı yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, gemide hasar oluştu.

GEMİDEKİ MÜRETTEBAT TAHLİYE EDİLDİ

Tuzla, Aydıntepe Mahallesi'ndeki tersanede bakım için bulunan Panama bandıralı kuru yük gemisinin kaptan köşkü ve yatakhane bölümünde saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçinde 15 mürettebatın bulunduğu gemiden çıkan yoğun dumanları fark eden tersane çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Gemi içinde bulunan mürettebat tahliye edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucunda yangın tamamen kontrol altına alındı. Çıkan yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken gemide hasar meydana geldi.