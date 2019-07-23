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Tuzla'da tırın çarptığı yaya öldü

Tuzla'da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

23.07.2019 07:00 Tuzla'da tırın çarptığı yaya öldü
Tuzla'da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
TEM otoyolunda Edirne istikametine giden 64 AZ 937 plakalı tır, Aydınlı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, incelemenin ardından Tuzla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, tır sürücüsü gözaltına alındı.
Trafikte oluşan yoğunluk, çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.

TEM Otoyolu, Edirne, Tuzla, Güncel

Kaynak: AA

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