Tuzla'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Tuzla
'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu
üzerinden Ankara
yönüne giden Ahmet K. idaresindeki 34 FA 6142 plakalı araç, 48 DE 216 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
Kazada yaralanan Ahmet K, araç içinde sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle karayolunda trafik bir süre aksadı.
Ankara, D-100 Karayolu, Tuzla, Güncel
Kaynak: AA