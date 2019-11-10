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Tuzla'da trafik kazası: 2 yaralı

Tuzla'daki trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

10.11.2019 17:47 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:49
'daki trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle Sokağı'nda, Rukiye K'nin kullandığı 17 AN 083 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine 4 katlı binanın önündeki yaklaşık 6 metrelik boşluğa ters vaziyette düştü.
Apartman sakinlerinin vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bu arada araçta sıkışan Rukiye K. ile Ercan K. vatandaşlar tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Tuzla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tuzla'da trafik kazası: 2 yaralı

Orta Mahalle, Taşpınar, Tuzla, Güncel

Kaynak: AA


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