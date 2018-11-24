Tuzla'da Virajı Alamayan Kamyon Devrildi

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul
DHA
TUZLA'da dönüş sırasında üzerinde virajı alamayan kamyon bariyerlere devrildi.
Olay Tuzla İçmeler
Köprüsü'nden meydana geldi. Harem
istikametine dönüşü yapan Bedrettin Yiğit idaresindeki 71 FH 979 plakalı kamyon virajı alamayınca bariyerlere devrildi. Kazada sırasında sürücü Yiğit yaralanmazken, maddi hasar meydana geldi. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanırken devrilen kamyon olay yerinden kaldırıldı.
DHA,Tuzla,İstanbul
24 Kasım 2018 Cumartesi 17:33