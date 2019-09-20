Haberler » Güncel » Haber

Tuzla'da yanan fabrika çevresinde yağmur tedirginliği (2)

TUZLA'da yanan fabrika çevresindeki yağmur vatandaşları tedirgin etti.

20.09.2019 13:11Tuzla'da yanan fabrika çevresinde yağmur tedirginliği (2)
TUZLA'da yanan fabrika çevresindeki yağmur vatandaşları tedirgin etti.
İstanbul Anadolu yakasında yağmur başladı. Tuzla'da yanan fabrika çevresinde yağmur sonrası yola sarı ve beyaz su aktı. Çevredekiler ise kimyasal tartışmaları nedeniyle tedirgin olduklarını söylediler.
Tuzla'da kimya fabrikasında çıkan yangın nedeniyle havaya salınan kimyasallar rüzgarın etkisiyle İstanbul ve çevresine yayılmıştı. Dumanla birlikte havaya yayılan kimyasal parçacıkların insan sağlığını tehdit ettiği ve cuma günü bölgede yağacak olan yağmurlarla bu kimyasalların yeryüzüne ineceğini öne sürülmüştü. AFAD'dan yapılan açıklamada ise halk sağlığını tehdit eden bir durum olmadığı belirtilmişti.

"DIŞARI ÇIKMAYACAĞIZ"
Yanan fabrika çevresinde bugün yağış vardı. Çevredeki binalarda yaşayanlar tedirgin olduklarını belirtti. Fabrikaya 300 metre uzaklıkta yaşadığını söyleyen Ömer Kurel, "Tedirginlik var. Benim çocuk astım ve bronşit hastası. Doktor 'pencereyi, kapıyı açmayın' dedi ama evi havalandırmak için pencereyi açtık. Yağmur başlayınca direkt pencereyi kapatacağı. Annem ve çocuklar hasta " diye konuştu
Fabrika yakın oturduğunu söyleyen Ahmet Sarıgül ise,  "Tuzla'dan gidiyorum. Burada durmak istemiyorum. Bir kaç gün karşıya gidiyorum. Yağış da olacak. Arka tarafta bahçelerimiz var. Gitmek zorundayım. Rahatsızım, kalp sorunum var, durmak istemiyorum " diye konuştu.



Tuzla, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:24 Kütahya'da "yeni nesil eğitim" hayata geçiriliyor
15:23 Okulda civa zehirlenmesi şüphesi
15:22 Şeker'den çiftçilere 'panşeker kart' uygulaması
15:22 Çarşılı köprülerden kardeşlik köprüsüne
15:21 Spor mustafa cengiz açıklamalarda bulundu
15:21 Kırklareli lüleburgaz'da yayaya araba çarpması kamerada
15:21 Kars'ta yaylacıların dönüş yolculuğu