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Tuzla'da yanan fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor (havadan görüntülerle)

Tuzla'da dün fabrikada çıkan yangın gece saatlerinde kontrol altına alındı.

19.09.2019 09:17Tuzla'da yanan fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor (havadan görüntülerle)

Tuzla'da dün fabrikada çıkan yangın gece saatlerinde kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sabah saatlerinde de devam etti.
Tuzla'da kimyasal madde üretimi yapan bir fabrikada dün saat 11.40'ta çıkan yangına müdahale sürüyor. Ekiplerin yaklaşık 20 saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Dün itfaiyenin müdahalesi sırasında fabrikadaki patlamada metrelerce havalanarak itfaiye aracının üzerine düşen yakıt tankı da yol kenarına alındı. Çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans fabrikada bekletiliyor. Yangın nedeniyle araç trafiğine kapatılan cadde yangının söndürülmesinin ardından tekrara trafiğe açıldı.
Yanan fabrikadaki son durum havadan görüntülendi.

Görüntü dökümü:
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-Havadan görüntüler
-Yanan fabrikadan görüntü
-İtfaiyenin soğutma çalışmaları
-Yanan aracın görüntüsü
-İtfaiye ve sağlık ekiplerinin fabrika içindeki görüntüsü
-Fabrikadaki yakıt tanklarından görüntü
-Açılan trafik
-Genel ve detay görüntüler



- İstanbul

İtfaiye, Tuzla, Güncel

Kaynak: DHA

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