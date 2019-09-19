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Tuzla'da yanan fabrikadaki hasar havadan görüntülendi

Tuzla'da dün 11.40 sularında başlayan ve 20 saatlik çalışmanın ardından söndürülen fabrika yangını havadan görüntülendi. Yanan fabrikanın enkazı havadan görüntülenirken, facianın boyutu da gözler önüne serildi.

19.09.2019 09:25

Tuzla'da dün fabrikada çıkan yangın gece saatlerinde kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sabah saatlerinde de devam etti.

Tuzla'da kimyasal madde üretimi yapan bir fabrikada dün saat 11.40'ta çıkan yangında müdahale sürüyor. Ekiplerin yaklaşık 20 saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Dün itfaiyenin müdahalesi sırasında fabrikadaki patlamada metrelerce havalanarak itfaiye aracının üzerine düşen yakıt tankı da yol kenarına alındı. Çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans fabrikada bekletiliyor. Yangın nedeniyle araç trafiğine kapatılan cadde yangının söndürülmesinin ardından tekrara trafiğe açıldı.

Yanan fabrikadaki son durum havadan görüntülendi.

PATLAMA MEYDANA GELMİŞTİ

Yangın sırasında fabrikadaki yakıt tankı patlamış, patlamanın etkisiyle tanktan kopan parçalar etrafa ve yakındaki ormanlık alana sıçramıştı.

2 İTFAİYE ERİ YARALANMIŞTI

Dünkü yangında yakıt tankerinde meydana gelen patlama sonucu 2 itfaiye eri yaralanmıştı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edilmişti.

İşte 20 saat süren yangında hasar gören fabrikanın son durumu;

2 itfaiye erinin yaralandığı patlama anı kamerada! Dev tanker metrelerce yükselip itfaiye aracının üstüne düştü2 itfaiye erinin yaralandığı patlama anı kamerada! Dev tanker metrelerce yükselip itfaiye aracının üstüne düştü

Tuzla'da yanan fabrikadaki hasar havadan görüntülendi

Tuzla, Güncel

Kaynak: İHA

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