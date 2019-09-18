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Tuzla'da yanan fabrikanın son durumu havadan görüntülendi

Tuzla'da yanan fabrikada çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor.

18.09.2019 19:31
Tuzla'da yanan fabrikada çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Dumanların yükseldiği fabrikada iç kısımlarda yanmanın devam ettiği görüldü.
Tuzla'daki Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesi'nde saat 11.30 sıralarında çıkan yangının ardından söndürme çalışmaları hummalı şekilde sürüyor. Fabrikanın son durumu İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi. Fabrikadan duman çıkışının ve iç kısımlarda küçük çaplı yanmanın devam ettiği görüldü. İtfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı çevredeki önlemlerini sürdürüyor.
(İHA)
Tuzla'da yanan fabrikanın son durumu havadan görüntülendi

Organize Sanayi Bölgesi, Orhanlı, Tuzla, Güncel

Kaynak: İHA

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