Haberler » Güncel » Tuzla'da yangın

Tuzla'da yangın

Tuzla'da 5 katlı bir binanın üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

08.10.2019 15:36Tuzla'da yangın
Tuzla'da 5 katlı bir binanın üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre Mescit Mahallesi Vatanperver Sokağı'ndaki 5 katlı binanın çatısından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye 3 ekip halinde yangına müdahale etti.
Yangın sırasında evin boş olmasından dolayı herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
Haberi duyan ev sahipleri olay yerine gelerek yangını göz yaşları içinde seyretti.

İtfaiye, Tuzla, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:16 Vali Yerlikaya'dan huzur ve asayişte başarı açıklaması
22:14 ABD Büyükelçiliği önünde Trump'a tepki eylemi
22:12 Aziziye tabyası'nda 'mayo'lu fotoğraf çektiren kadına gözaltı
22:06 TBMM Başkanı Şentop, Libya Temsilciler Meclisi üyelerini kabul etti
22:06 Brezilya'dan "petrol sızıntısı" açıklaması
22:04 Kedi yavruları sürücünün dikkatiyle kurtarıldı
22:02 TBMM Başkanı Şentop, Fransa-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Costes'i kabul etti