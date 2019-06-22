22.06.2019 13:57
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Tuzla'da yapılan asayiş uygulamaları ve aramalarında 47 aranan şahıs yakalandı

Tuzla

Tuzla'da Aydınlı Mahallesinde 5 Haziran ile 22 Haziran tarihleri arasında yapılan çok sayıda asayiş uygulaması ve aramasında 47 aranan şahıs yakalanırken, 12 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet kurusıkı tabanca ile 3 adet av tüfeği ele geçirildi.

Tuzla 'da Aydınlı Mahallesinde 5 Haziran ile 22 Haziran tarihleri arasında yapılan çok sayıda asayiş uygulaması ve aramasında 47 aranan şahıs yakalanırken, 12 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet kurusıkı tabanca ile 3 adet av tüfeği ele geçirildi.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından Aydınlı Mahallesinde 5 Haziran ile 22 Haziran tarihleri arasında 255 sabit nokta, 91 ev ve 27 işyerinde genel asayiş uygulaması ve araması yapıldı. Yapılan uygulama ve aramlar kapsamında 30 bin 37 şahsın GBT sorgusu yapıldı, 13 bin 299 araç sorgulandı ve 47 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan uygulama kapsamında 12 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet kurusıkı tabanca ile 3 adet av tüfeği de ele geçirildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
5 Haziran , Aydınlı , Tuzla , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:20 Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı
15:19 Elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım kamyonu yaktı
15:12 Çöplük yangınını itfaiye söndürdü
15:04 Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü hırsızlık şebekesini çökertti
15:03 Arkadaşı ile birlikte uyuşturucuya kurban giden genç toprağa verildi
14:56 Büyükçekmece'de gece saatlerinde 4 işçinin hayatını kaybettiği 2 kişinin ise dumandan etkilenerek...
14:49 Çanakkale'de 46 mülteci yakalandı