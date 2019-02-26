Tuzla'da Yayılan Kokuyla İlgili Soruşturma

Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA - İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da yayılan kokuya ilişkin, 'Çevreyi kasten kirletme' suçundan soruşturma başlattı. Tuzla İçmeler Mahallesi mahallesinde paniğe neden olan kokuya ilişkin olarak, 'Çevreyi kasten kirletme' suçundan soruşturma başlatıldı.<br><br>İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında kokunun kaynağının tespit edilmesi, varsa şüpheli veya şüphelilerin belirlenmesi amacıyla çalışmalara başlandığı öğrenildi.