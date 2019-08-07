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Tuzla'da yüksek gerilim hattı direğinde intihar girişimi

TUZLA'da kamyonunun elinden alındığını iddia eden bir kişi yüksek gerilim hattı direğine çıkarak intihar girişiminde bulundu.

07.08.2019 10:59 Tuzla'da yüksek gerilim hattı direğinde intihar girişimi
TUZLA'da kamyonunun elinden alındığını iddia eden bir kişi yüksek gerilim hattı direğine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 2 saat boyunca direkte kalan Zeki S. itfaiye ve polis ekipleri tarafından aşağıya indirildi.
Olay saat 08.00 sıralarında Orhanlı Mahallesi, Nakliyeciler sitesi girişinde meydana geldi. Site girişinde bulunan yüksek gerilim hattı direğine çıkan bir kişiyi görenler durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis çevredekileri uzaklaştırarak, güvenlik önlemi aldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri tedbir amacıyla şişme yatak açtı. Müzakereci polis memuru itfaiyenin merdiven aracına çıkarak intihar girişiminde bulunan Zeki S.'yi (50) ikna etmeye çalıştı. Ancak Zeki S.'yi ikna edemedi. Yaklaşık 2 saat boyunca direkte duran Zeki S. itfaiye ve polis ekipleri tarafından direk üstünde yakalandı. Direnmemesi için direğe bağlanan Zeki S. itfaiyenin merdiven aracına alınarak 10 metreden aşağıya indirildi. Ambulansa alınarak, sağlık durumuna bakılan Zeki S. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Zeki S.'nin iddiaya göre elindeki kamyonun alındığı ve bu nedenle bunalıma girerek intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.



- İstanbul

İtfaiye, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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