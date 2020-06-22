Tuzla'da zorlu bölgelerde ilaçlama drone ile yapıldı

Yaz aylarının gelmesiyle beraber sinek ve larva mücadelesi için çalışmalara hız veren Tuzla Belediyesi, Mart ayı itibariyle başlattığı zararlı haşerelerle mücadelesini, Tuzla'nın 17 mahallesinde periyodik ilaçlama çalışmaları ile sürdürüyor.

Tuzla'da zorlu bölgelerde ilaçlama drone ile yapıldı
22.06.2020 15:44 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:49
Yaz aylarının gelmesiyle beraber sinek ve larva mücadelesi için çalışmalara hız veren Tuzla Belediyesi, Mart ayı itibariyle başlattığı zararlı haşerelerle mücadelesini, Tuzla'nın 17 mahallesinde periyodik ilaçlama çalışmaları ile sürdürüyor.

Çevre dostu insan sağlığına zarar vermeyen teknolojik yöntemlerle sinek, sivrisinekler ve diğer haşerelere karşı mücadele eden Tuzla Belediyesi, drone kullanımıyla sivrisineklere yuva olan dere, göl, kanal gölet, bataklık, çöp konteyneri, su kuyuları ve sazlık gibi alanlarda ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Tuzlalı vatandaşlardan gelen şikayetleri ve talepleri de değerlendirerek açık ve kapalı alanlarda haşerelere karşı ilaçlama yapan ekipler, ilaçlamayı üç aşamalı periyotlarla gerçekleştiriyor. Tuzla Belediyesi ekibi, larva mücadelesinde ilaçlamanın önemli olduğuna ancak vatandaşların da alınacak küçük tedbirlerle bu mücadeleye destek olması gerektiğine dikkat çekiyor.

Tuzla'da bir ilk

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Bilim ve teknolojiden faydalanarak, Tuzla'da drone ile ilaçlama yaptık. Yaz gelince sinek ve diğer haşerelere karşı mücadele veriyoruz. Larva mücadelesini birçok noktada sinek kaynağı dere göl çayır sulak arazilerde sürdürüyoruz. Drone ile özellikle ulaşmakta zorluk çektiğimiz yürüyerek zor ilaçlanacak bölgeleri ilaçlıyoruz. Zorlu bölgelerde ilaçlamayı araçlarla ve gerektiğinde drone ile yapmaya devam edeceğiz. Akıllı dünya, akıllı şehir ve akıllı ilçe olarak da birçok yeni uygulamayı hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

"Vatandaşlarımızın sağduyusuna her zaman ihtiyacımız var"

Covid-19 sürecinin kişisel temizliğin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirten Başkan Yazıcı, "Tedbir almak en önemli mücadele yöntemidir. Bir yerde bir sorun oluşmasından sonra verilen mücadelen ziyade, küçük önlemlerle alacağımız kişisel tedbirler ile çevre ve halk sağlığı için zarar oluşturacak sonuçları engelleyebiliriz. Vatandaşlarımızın sağduyusuna her zaman çok ihtiyacımız olduğu gibi, sinek ve larva mücadelesinde de kişisel tedbirlerin alınması konusunda iş birliğine her zaman ihtiyacımız olduğunu vurgulamak istiyorum"dedi.

Tuzla Belediyesi, rutin çalışmalar ile dönemsel planlamalara göre, dere ıslahı, parkların temizlik ve ağaç budaması ve ilaçlama gibi çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Tuzla Belediyesi, Tuzla, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Yunanistan’dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz’deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye’yi engelleyin Haber
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil Haber
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı Haber
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye’den korkuyoruz Haber
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Haber
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar Haber
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı Haber
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Haber
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Haberler››Güncel››Tuzla'da zorlu bölgelerde ilaçlama drone ile yapıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:09: Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne atama - Haber 16:07: Başkan Akgün, Sancar ailesinin acısını paylaştı - Haber 16:06: ABD'deki Türk polisinden koronavirüs yorumu: Amerikalılar Türkiye'deki hastanelere hayran - Haber 16:05: Feyzioğlu: Çoklu baro bizim açımızdan doğru değil - Haber 16:05: 'Ağaç katliamı' ile suçlanan akademisyen Önce diktim diye hakarete uğradım şimdi de kestim diye - Haber 15:30: Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı - Haberler 15:25: Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu - Magazin 15:20: Yasa değişikliğine tepki gösteren baro başkanlarına polis müdahalesi - Haber 15:14: AKOM'dan İstanbul için önümüzdeki 2 gün boyunca sağanak yağış uyarısı - Haber 14:15: İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil - Haber