Tuzla'daki Cinayet

Tuzla
'da tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 21 Kasım'da Yayla Mahallesi Vatan Caddesi
'nde otomobil içerisinde, Levent Kırcılar'ı (43) tabancayla vurarak ölümüne sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet K
'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklandı.
Cinayet
Vatan Caddesi'nde otomobil içinde alkol alan Mehmet K. ile Levent Kırcılar (43) tartışmış, Mehmet K, Kırcılar'ı tabancayla bacağından vurduktan sonra kaçmıştı.
Kırcılar kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mehmet K'yi Pendik
'te, olayda kullandığı tabancayla yakalamıştı.
Tuzla