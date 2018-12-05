Tuzla'daki fabrika yangını kamerada
İSTANBUL - Tuzla'da Organize Deri Sanayi Bölgesi'nde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın cep telefonu kamerasına yansıdı. Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi 13. Yol üzerinde bulunan özel bir "Geri Dönüşüm Tesisi"nde yangın meydana gelmişti. 22 araç, 56 personelle çıkan yangına müdahale eden Orhanlı, Kartal, OSB, Tuzla, Ümraniye, Büyükbakkalköy ve Sultanbeyli İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Geri dönüşüm tesisinden yükselen alevler, cep telefonu kamerasına da yansıdı
05 Aralık 2018 Çarşamba 13:33