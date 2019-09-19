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Tuzla'daki fabrikada enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı

TUZLA'da yanan fabrikanın enkaz kaldırma çalışmaları başladı.

19.09.2019 12:36Tuzla'daki fabrikada enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı
TUZLA'da yanan fabrikanın enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Tuzla'daki kimya fabrikasında dün saat 11.40'ta çıkan yangın akşam saatlerinde söndürülmüştü. Sabah saatlerinde soğutma çalışmaları da tamamlanan fabrikanın enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı. Dün itfaiyenin müdahalesi sırasında fabrikadaki patlamada metrelerce havalanarak itfaiye aracının üzerine düşen yakıt tankı da fabrikanın yanına kaldırıldı. Fabrikanın enkazında olay yeri inceleme ekiplerinin de çalıştığı görüldü. Yangına müdahale edilmesiyle birlikte fabrikanın önündeki çamurla kaplanan cadde belediye ekipleri tarafından temizlendi.   Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında önlem olarak itfaiye araçlarının da beklediği görüldü.


- İstanbul

Sabah, Tuzla, Güncel

Kaynak: DHA

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