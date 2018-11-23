Tuzla'daki Kimyasal Atıktan Yayılan Koku Davası

23 Kasım 2018 Cuma 14:42



23 Kasım 2018 Cuma 14:42

Tuzla'da bazı mahalleleri etkileyen ve çok sayıda kişinin hastaneye başvurmasına neden olan kimyasal kokuya ilişkin olayda sorumlulukları bulunduğu tespit edilen 11 kişinin yargılanmasına başlandı.Anadolu 20. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık E.Ş. ile avukatı katıldı. Davada, 11 mağdur ile taraf avukatları da hazır bulundu.Kimlik tespitinin ardından söz verilen sanık E.Ş, Tuzla'da yaşanan olayı televizyondan öğrendiğini belirterek, "Ben İSKİ'de çalışıyorum. Olayın yaşandığı bölge, benim görev alanım değil. Daha önceden vidanjörlerin kaçak döküm yaptığını tespit ettim. Bununla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.Duruşmada hazır bulunan 11 mağdurdan 6'sı sanıklardan şikayetçi olurken, 5'i ise şikayetçi olmadıklarını ifade etti.İSKİ Genel Müdürlüğü avukatı ise, sanıklardan şikayetçi olduklarını ifade ederek, davaya katılmak istediklerini belirtti.Mahkeme, İSKİ Genel Müdürlüğü ile bazı mağdurların davaya katılma taleplerini kabul etti.Celse öncesinde 5 sanığın talimatla ifadelerinin alındığını belirten mahkeme hakimi, ifadesi alınmayan 5 sanığın da beyanlarının yine talimatla alınmasına karar verdi.Duruşma, eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.Olayın geçmişiTuzla'da 25 Aralık 2017'de akşam saatlerinde bazı mahallelerde sebebi bilinmeyen ağır bir koku alan vatandaşlar, ilgili kurumlara ihbarda bulunmuş, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, kokunun kaynağının belirlenmesi için çalışma başlatmıştı.Yoğun koku şikayetleri üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, incelemeler sonucu söz konusu kokunun atık su kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı duyurulmuştu.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, kokuya neden olan atık su hattına kaçak drenaj yapılmasına ilişkin sahaya döküm yaptığı yönünde tespiti bulunan 20'nin üzerinde vidanjörden alınan örneklerin incelenmesi için Adli Tıp Kurumundan istenen raporda, 4 vidanjörden alınan örneklerin olay yerinden alınan numunelerle uyuştuğu tespiti yapılmıştı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, İSKİ Genel Müdürlüğü müşteki, 71 kişi ise mağdur müşteki olarak yer alıyor.İddianamede, olayda sorumlulukları bulunduğu tespit edilen şirket sahibi ve şoför olan 10 şüpheli hakkında, "iştiraken çevreyi kasten kirletmek" ve "bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçlarından 1 yıl 2'şer aydan 6,5'ar yıla kadar, mühendis olarak görev yapan E.Ş'nin de "suçu bildirmeme" suçundan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.