Tuzla'daki Koku Soruşturmasında Gözaltı

Tuzla
'da çevreye yayılan kaynağı henüz belirlenemeyen kokuya ilişkin soruşturmada, bir kişi gözaltına alındı. İçmeler
Mahallesi'nde yoğun olmak üzere ilçe genelinde yayılan ağır kokuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
ekipleri tarafından vidanjör sürücüsü C.A. gözaltına alındı.
Şüphelinin kullandığı vidanjörden örnek alınarak, araç Orhanlı Polis
Merkezi önüne çekildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Olay
Tuzla İçmeler Mahallesi'nde yoğun olmak üzere ilçe genelinde sebebi bilinmeyen ağır bir koku alan vatandaşların ihbarı üzerine, AFAD
, AKOM, İGDAŞ, itfaiye, polis ve zabıta ekiplerince bölgede inceleme yapılmış ve kokunun kaynağının belirlenmesi için numune alınmıştı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
ise kokuya ilişkin dün, "çevreyi kasten kirletmek" suçundan soruşturma başlatmıştı.
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Kaynak: AA