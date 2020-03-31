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İstanbul girişinde kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Ekipler, ateşini ölçmediğini kente sokmuyor

İstanbul'un giriş ve çıkışında yapılan koronavirüs denetimi nedeniyle kilometlerce kuyruk oluştu. TEM Kınalı mevkii ile Tuzla'da oluşan kuyruk havadan da görüntülendi.

31.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:45

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul 'un giriş çıkışlarında denetim yapıldı. Araçların içindeki vatandaşların ölçümü yapılırken kilometrelerce kuyruk oluştu.

65 YAŞ ÜSTÜNE PARA CEZASI KESİLDİ

Trafik polisleri Tuzla TEM Otoyolu Ankara istikametinden geçen tüm araçları tek tek durdurdu. Hususi otomobil içinde yolculuk yapan vatandaşların kimlik kontrolleri yapıldı, ateşleri ölçüldü. Araç içinde 65 yaş ve üstü yolcu bulunan otomobillere Kabahatlar Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince 392 lira idari para cezası uygulandı.

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"BANA GİDEBİLİRSİN DEDİLER"

Özel minibüsüyle 70 yaşındaki annesi ve eşi ile birlikte Ankara'ya gitmekte olan bir sürücü, kendisine ceza kesileceğini öğrenmesi üzerine tepki gösterdi. Sürücü Dede Güler, "199 numarasını aradığımda bana verilen bilgi şu. 'Annem 70 yaşında memlekette hastamız var izin alacağım ama gerek var mı, özel aracımla gidiyorum' diye konuştum. Bana 'özel aracınla gidebilirsin izin almana gerek yok' dediler" dedi.

Ayrıca TEM Otoyolu'ndan geçen şehirlerarası otobüslerin izin belgeleri kontrol edilirken; polis ekipleri TIR, kamyonet ve ticari araçların kasalarını, olası bir yolcu taşıma ihtimaline karşı denetledi.

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İstanbul girişinde kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Ekipler, ateşini ölçmediğini kente sokmuyor

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Güncel

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İstanbul Tuzla'daki koronavirüs kuyruğu havadan görüntülendi
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