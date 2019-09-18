Tuzla'daki yangının dumanı 3 şehri etkiledi

değerlendirmelerde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Hüseyin Toros, "Yangının nereden çıktığı ve yanan maddenin ne olduğu son derece önemli. Yanan kimyasal, zaten endüstri bölgesinde kimya içerikli bir fabrika olduğunu anlıyoruz. Yangından çıkan bu parçacıklar, gazlar insan sağlığına son derece zararlı. Bu tür yangınlarda asla 'duman altı' dediğimiz yani yangından çıkan dumanların olduğu bölgede insanların öncelikle pencerelerini kapatmaları, mümkünse o bölgeyi terk etmeleri gerekiyor" dedi.

"BAŞTA SOLUNUM SİSTEMİ OLMAK ÜZERE, KAP DAMAR, BEYNE KADAR VARAN HASTALIKLARA SEBEP OLABİLİYOR"

Toros, "Yangının çok büyük olması sebebiyle çok fazla parçacık atmosfere salınıyor. Bu soluduğumuz parçacıklar, bizim solum sistemimizle vücudumuza rahat bir şekilde girerek, başta solunum sistemi olmak üzere, kap damar, beyne kadar varan hastalıklara sebep olabiliyor. Son derece önemli ve mümkün mertebe bu tür yangın olan bölgelerden uzak durmak gerekiyor" şeklinde konuştu.

CUMA GÜNKÜ YAĞMURA DİKKAT

Hüseyin Toros, "Batılı bir rüzgar hakim, İzmit bölgesi ve daha sonra da ormanlık bölgeler üzerinde hareket ediyor çıkan duman. Bölgede Cuma günü yağış bekleniyor. Atmosferde asılı kalan parçacıklar yağışla beraber o bölgelerde yer yüzüne düşecekler. Cuma günü yağan yağmurda o bölgede mümkün mertebe yağmur altında kalmamak son derece önemli. Atmosferdeki kalıntılar insan sağlığı için zararlı olabilir" diye konuştu.

- İstanbul