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Tuzla Devlet Hastanesi'nde yıkama ve dezenfekte çalışmaları

Koronavirüs (COVID 19) mücadelesinin sembolü olan sağlık çalışanlarına desteğini aralıksız sürdürdüğüne dikkat çeken Tuzla Belediyesi, dezenfekte ve temizlik çalışmalarıyla da, çevre temizliği ve halk sağlığı konusunda kararlılıkla devam eden uygulamalar ile de sürece ve mücadeleye katkı...

10.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:33
Tuzla Devlet Hastanesi'nde yıkama ve dezenfekte çalışmaları

Koronavirüs (COVID 19) mücadelesinin sembolü olan sağlık çalışanlarına desteğini aralıksız sürdürdüğüne dikkat çeken Tuzla Belediyesi, dezenfekte ve temizlik çalışmalarıyla da, çevre temizliği ve halk sağlığı konusunda kararlılıkla devam eden uygulamalar ile de sürece ve mücadeleye katkı sunduğunu duyurdu.

Tuzla Devlet Hastanesi ve çevresi ile sağlık kuruluşları ve eczanelerde dezenfekte ve temizlik çalışmalarını durmaksızın yürüten Tuzla Belediyesi, güne Tuzla Devlet Hastanesi'nde yıkama ve temizlik çalışmaları ile başladı.

Koronavirüs (COVID 19) mücadele sürecini kararlılıkla devam ettirdiğine dikkat çeken Tuzla Belediyesi, mobil mutfak, hastane bahçesinde hasta yakınları için kurulan çadır, yıkama ve dezenfekte çalışmaları ile de sağlık çalışanlarına ve hasta yakınlarına desteğini aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE EMNİYET GÜÇLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

İlçe genelinde kesintisiz süren çalışmaları değerlendiren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Hem bir hekim hem Şehr-i Emin olarak ilçemizin her köşesine ulaşıp, olmamız gereken her notada vaktinde olmak için yorulmadan çalışıyoruz.  Sağlık çalışanlarımız ülkemizde uluslararası alanda örnek gösterilen bir mücadeleye imza atarken bizlerde onlara destek olmak için var gücümüzle çalışıp, tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bir yandan koruyucu tedbirler alırken diğer yandan bilgilendirme ve duyurular ile vatandaşımızın yapması gerekenleri anlatıyoruz. Sahada temizlik, dezenfekte, yıkama çalışmaları yaparken saha gerisinde çağın imkanlarını kullanarak vatandaş taleplerini online izliyoruz ve vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Bir hekim olarak hem sağlık çalışanlarımızın mücadelesini, hem ülkemiz adına alınan tedbirlerin kararlılıkla uygulanmasını, hem de vatandaşlarımızın sürece katkılarını görüyor, bizlerde başta sağlık çalışanları olmak üzere süreçte gece gündüz çalışan emniyet güçlerimiz ve diğer tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz" sözleriyle tüm mücadele süreci adına teşekkürlerini iletti.

Tuzla Belediyesi, ilçe genelinde devam eden saha çalışmalarıyla beraber bilgilendirici ve eğitici görsel, film ve duyurularla vatandaşların evde kalarak sağlık çalışanlarına destek olmasına katkıda bulunduğu belirtildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Tuzla Devlet Hastanesi, Tuzla Belediyesi, Koronavirüs, Tuzla, Güncel
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