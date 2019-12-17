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Tuzla-G.Saray maçı sonrasında yumruklar havada uçuştu!

Galatasaray'ın Tuzlaspor'u 4-0 mağlup ettiği maçın ardından iki takım futbolcuları yumruk yumruğa kavga etti.

17.12.2019 22:44 | Son Güncelleme: 17.12.2019 22:56

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında , deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Bu skorla Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turuna yükselmiş oldu. Maçın bitiminin ardından iki takım futbolcuları birbirine girdi.

MAÇ SONU BÜYÜK OLAY

İddiaya göre Muslera, 2-0 biten ilk maçın ardından Türk Telekom Hatırası yazısıyla fotoğraf paylaşan Gökhan Çıra'nın yanına giderek "Ne oldu, ne oldu konuşsana" dedi. Bu söz sonrası iki isim yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. İki takım futbolcularının da kavgaya dahil olması sonrası ortalık karıştı. Polisin saha içine girmesinin ardından iki takım futbolcuları ayrı ayrı soyunma odasına gitti.

Tuzla-G.Saray maçı sonrasında yumruklar havada uçuştu!

Türkiye Kupası, Galatasaray, Spor


HABER YORUMLARI (22)
ESENYURT HATIRASI:G.çıra vınnnnn
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ŞAŞIRTAN OLAYLAR XX:cin conlar işte iyice şımardılar avrupadada horozlansanıza sıkar demi
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GÖKHAN ÇIRA:Yaktılar çıra gibi. Gs ile şaka olmazmış. Yandıkkkk
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KUPA VARSA GS ALIR:G.çıra hatıra pozu sana: çıra gibi yaktı gs 4 lefi puhhaaaa
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KEBAPÇI SELO:Hakem cincon turu atlasın diye görevlendirilmiş tüm takdir haklarını cincondan yana kullanıyor. Tuzla 5 as oyuncusunu oynatmıyor, ileri uçta oynayan 3 oyuncusu 6s ceza sahası önünde top çeviriyor. Cinconlu oyuncular temassız kendini yere atıyor görevli faulü veriyor. İyi tiyatro izledik bee. Ama olsun bu skor cinconu yanıltacak leş olduklarını gözgöz gösterecek üzüntü büyük olacak.
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NE:o içtiğinden bi daha içme! sana yaramıyor!
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2 0
PENDİK ÜMRANİYE:Neyyy ümraniye mi pendik mi:)) anadolu yakası ilçeleri fb nin hezimetleriyle dolu puhaaa:)) bi kartal kaldı o da seneye;))
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3 1
MUSLERA:helal olsun sana adam gibi adam muslera :)
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19 11
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VATANDAŞ:Aaaa Galatasaray maç mi kazan di ????
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BEŞİKTAŞK:dev derbi olaylı bitmiş
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