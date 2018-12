Tuzla'nın engelsiz yıldızları sahnede

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:26



Tuzla'nın engelsiz yıldızları sahnedeİSTANBUL - Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Geleneksel Engellerimiz Engel Değil gösterisinin 8'incisini sahneye taşıdı. 8 özel eğitim merkezi ile birlikte hazırlanan gösteride, yaşam sevinci ve enerjilerini sahneye taşıyan özel çocuklar, bir kez daha yıldızlaştı. Engelli bireylerin "Elimi Tutsam Engelimi Unutsam" çağrısına konuklar üzerinde kavuşan eller görseli ve "Ben de Varım" yazılı tişörtler giyerek yanıt verdi. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, 8. Geleneksel Engellerimiz Engel Değil gösterisini 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde İdris Güllüce Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nda her hafta düzenlenen ücretsiz kurslarda gönüllü eğitimcilerden resim, müzik, halk oyunları ve tiyatro eğitimi alan, kendilerine imkan tanındığında başarılarını ortaya koyan 104 özel çocuk, sürprizleriyle gönüllere hitap etti, tüm engelleri sevgi, ilgi ve eğitimle bir kez daha aştı.Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nın koordinasyonunda hazırlanan gösteride Tuzla ve yakın çevresindeki İSEM Engelliler Merkezi, Rotary Bölge Vakfı İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu, Vala Gedik Özel Eğitim Meslek Okulu, Özel Kardeş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Özel İçmeler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Özel Anadolu Yakası Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Özel Mavi Düşler Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi, Marmara Otizm Spor Kulübü ve Tuzla Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi de kursiyerleri ve özel öğrencileri ile birlikte yer aldı. Gösteriyi Tuzla Kaymakamı Ali Akça ve eşi Ferahil Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile engelli bireyler ve aileleri birlikte keyifle izledi. Misafirler, kültür merkezine girişte Vala Gedik Özel Eğitim Meslek Okulu bando takımının gösterisiyle karşılandı, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Özel Çocuklar Komisyonu'nun resim sergisini gezdi. Program, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Merkezi korosunun mini konseri ile başladı."Engelsiz Tuzla için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"Programda açılış konuşmasını yapan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Özel Çocuklar Komisyonu'ndan Sorumlu Gönüllü Filiz Saltan, "Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Biz Sayın Başkanımızın öncülüğünde Engelsiz Tuzla için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sizlere sürprizlerle dolu bir gösteri hazırlamak için gönüllü öğretmenlerimiz ve komisyon üyelerimiz ile birlikte bu güzel günde bir aradayız. Destekleri ve katkılarından dolayı Belediye Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı'ya ve kıymetli eşi Dr. Fatma Yazıcı'ya Özel Çocuklar Komisyonu olarak teşekkürlerimizi sunarız" dedi."Engellerimizin sosyal boyutunda gönül elleri çarşısı önemli bir yer sahibi"Tuzla İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Aydın Bora da konuşmasında Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nın engellilere yönelik sosyal projeleri başarıyla sürdürdüğünü söyledi. Bora, "İlçemizde 2 Özel Eğitim Okulumuz bu kapsamda eğitim ve öğretime devam etmekte olup 26 okulumuzda da Özel Eğitim öğrencilerimiz bulunmaktadır. Öğretmenlerimiz 16 öğrencimizin evine giderek eğitimlerine devam ediyorlar. Bu kapsamda ilçemizde 563 öğrencimize biz bu imkanı sunmaktayız. Bu işin resmi boyutu. Bugün bunun ilçemizde sosyal boyutunda çok önemli yer sahibi olan Gönül Elleri Çarşımızın etkinliğinde bir aradayız. Bu programda emeği geçen Gönül Elleri Çarşımız başta olmak üzere ve diğer katılımcılara, destekçi olan herkese teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı."Son 16 yılda özel çocuklar ve engelliler için ciddi adımlar atıldı"Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da konuşmasında engelli bireylere son 16 yılda önemli kazanımlar sağlandığını vurguladı. Avrupa-Türkiye ve son 16 yıl örnekleriyle konuşmasına devam eden Başkan Yazıcı, "Engelli kardeşlerimizle ilgili etkinliklerimiz yıl boyunca devam ediyor. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyoruz ama yıl boyunca bir çok organizasyon, çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar bize gerçekten çok gurur veriyor. Eskiden Avrupa'ya gidip gelen insanlar, sanki Türkiye'de o kadar yokmuş gibi "Orada ne kadar çok engelli var" diye söyledi. Sonradan anlaşılıyor ki tabi batı biraz daha erken bu işe başlamış. Özel çocuk ve insanlarını zamanında sosyal hayata katmayı başarmışlar. Aslında her toplumda yüzde 8-10 oranında özel çocuk ve insanlarımız var ama biz sosyal hayata o kadar katmamışız, sanki yokmuş gibi davranmışız. Evlerde kalmış anneler, babalar veya çocuklar evlerden dışarı çıkamayınca biz toplumda yokmuş gibi görmüşüz. Son 16 yılda verilen sosyal haklar dahil olmak üzere sosyo- ekonomik bütün kazanımlarla beraber genel yönetimlerden yerel yönetimlere kadar bu özel duruma parmak basılmıştır. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere engelliler ve özel çocuklar konusunda çok ciddi adımlar atılmıştır. Verilen haklar ve yapılan çalışmalar bakımından sosyal hayata kazanımına kadar bir çok haklar verilmiştir" şeklinde konuştu."Hassasiyetimizi, yükümlülüğümüzü ve vebalimizi biliyoruz"Tuzla Belediyesi'nin engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıran hizmetleri hakkında da bilgi veren Başkan Yazıcı, "Engellilerimize yönelik hizmetlerimiz bize yürekten mutlu etmiş ve çok farklı noktalara götürmüştür. Bu konuda daha aktif olarak, maddi manevi tüm desteklerimizi arttırdık. Tuzla'nın engelsiz bir Tuzla olması için kamu binalarından başlayarak sokak, cadde, sosyal alanlar, kültür ve sanat merkezlerimiz, camileri engelsiz hale getirmek için fiziki alt yapımızı da elden geçiriyoruz. Her yıl belli bütçeler ayırarak daha engelsiz bir Tuzla oluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz. Allah bizi yüreklerinde şefkat hissetmeyenlerden izi muhafaza etsin. Toplumumuzda asıl engelli olanın yüreklerinde acıma, şefkat, paylaşma, kardeşlik, birlik, beraberlik beslemeyenlerdir. Hepimiz birer engelli adayıyız, yarın başımıza ne geleceğini hiç kimse bilemez. Bu, Allah'ın takdiridir. Hepimiz biriz, beraberiz. Bu ülke, bu il, bu ilçe için geleceği, yarınları en iyi şekilde inşa etmek için gayret sarf ediyoruz. Şehr-i emin olarak bu emaneti taşırken bu konudaki hassasiyetimizi, yükümlülüğümüzü ve vebalimizi biliyoruz. En iyi şekilde yerine getirmek için gayret sarf ediyoruz" dedi."Özel çocuklarımızla kendimizi daha mutlu hissediyoruz"Tuzla Kaymakamı Ali Akça da konuşmasında özel çocukların saf sevgileriyle insana huzur ve mutluluk kattığını vurguladı. Kaymakam Akça, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bir toplum kendisini oluşturan kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, zenginiyle fakiriyle bir bütündür. Farklı özelliklere sahip olan herkes tek bir kavram altında birleşir; o da insandır. Dolayısıyla fiziki özellikleri, mental özellikleri ne olursa olsun o toplumu oluşturan herkesin, toplumu meydana getiren her kişinin toplumun ürettiği refahtan kendisine bir pay vardır. Toplumun ürettiği refahtan kendisine bir hakkı vardır. İşte bu noktada fiziksel olarak güçlü olanlar alın teri dökerek. akıl olarak güçlü olanlar ise akıl teri dökerek topluma hizmet ederler. Bugün 3 Aralık. Özel kardeşlerimizin, özel çocuklarımızın günü. Özel kardeşlerimiz, özel çocuklarımız belki toplumun diğer kesimleri gibi fiziksel olarak yahut mental olarak o topluma belki bir şey veremiyorlar ama ondan çok daha önemli çok daha değerli bir şey veriyorlar. Saf sevgi veriyorlar. O yüzden bu özel kardeşlerimizle bir araya geldiğimizde kendimizi hem daha mutlu, daha huzurlu hissediyoruz. Belki onların saf sevgisini aldığımız için kendimizi çok daha dingin hissediyoruz. Onlar iyi ki var iyi ki bizim özel kardeşlerimiz iyi ki bizim özel çocuklarımız. Belediye başkanımız da konuşmasında ifade etti. Özellikle son yıllarda devletimiz özel kardeşlerimize yönelik gerçekten çok değerli sosyal politikalar geliştirdi. Gerek devletimiz gerek yerel yönetimler, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, vatandaşlarımız çok duyarlılar. Onlara karşı da çok güzel hizmetler sunuyorlar. Bu hizmeti sunan kişi ve kurumlara ben huzurlarınızda şükranlarımı bildiriyorum"'Engelsiz Tuzla'nın Yıldızları8. Geleneksel Engellerimiz Engel Değil gösterisi, özel çocuklar tarafından hazırlanan müzikli gösteriler, şiir dinletileri, piyano resitali, koroların seslendirdiği türküler ve şarkılar, spor gösterisi ve dramanın sahnelenmesi ile devam etti. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Özel Çocuklar Komisyonu'nun sahnelediği dramada engelli vatandaşların duyarsız bireyler nedeniyle yaşadığı sıkıntılar sahnelendi. Drama, sahnedeki oyuncuların "Elimi Tutsan, Engelimi Unutsam" çağrısı ile sona erdi. Oyuncuların çağrısına Tuzla Kaymakamı Ali Akça ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı başta olmak üzere konuklar ve gönüllüler, üzerinde kavuşan el figürü ve "Ben de Varım" yazılı tişörtleri ile sahneye çıkarak yanıt verdi.Program gönüllülerin ilçe protokolüne, ilçe protokolünün de Gönül Elleri Çarşısı'nda ücretsiz eğitim veren gönüllü halk oyunları, resim, müzik ve tiyatro eğitmenlerine özel çocukların hazırladığı kuş yuvaları ve birer buket çiçek hediye vermesiyle sona erdi.