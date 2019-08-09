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Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangın söndürüldü

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangın söndürüldüİSTANBUL - Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde bir boya fabrikasında yangın çıktı.

09.08.2019 08:49
Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangın söndürüldü
Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangın söndürüldü
İSTANBUL - Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde bir boya fabrikasında yangın çıktı. Ara ara patlamaların da yaşandığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın gece saat 03.30 sularında çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangında olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken fabrikada maddi hasar oluştu. Fabrikada bulunan kimyasal maddelerden dolayı yangında patlamalar yaşandı. Yangının çevre fabrikalara sıçramaması için itfaiye ekiplerince büyük uğraş verildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

Organize Sanayi Bölgesi, Tuzla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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