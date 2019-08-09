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Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde boya fabrikasında yangın

Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde bir boya fabrikasında yangın çıktı.

09.08.2019 07:48 Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde boya fabrikasında yangın
Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde bir boya fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın gece saat 03: 30 sularında çıktı. Nedeni belirlenemeyen yangında olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkan yangında can kaybı olmazken fabrika kullanılmaz hale geldi. Fabrikada bulunan kimyasal maddeler sonucu yangında patlamalar yaşandı. 2 saat süren yangın itfaiye ekiplerinin köpük müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çevre fabrikalara sıçramaması için itfaiye ekiplerince büyük uğraş verildi. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Tuzla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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