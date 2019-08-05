Tuzla Piyade Okulu otluk alanda yangın (2)

TUZLA Piyade
Okulu atış alanın çevresindeki otluk alanda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Tuzla
Piyade Okulu'nda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Atış poligonunun bulunduğu otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipler müdahale ediyor. İtfaiye
ekipleri yangının bölgede bulunun mühimmat depolarına sıçramaması için büyük çaba harcıyor. Yangının askerlerin poligonda atış yaptığı sırada çıktığı öğrenildi.
- İstanbul