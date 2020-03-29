TUZLA TEM OTOYOLU'NDA KORONAVİRÜS DENETİMİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Tuzla TEM Otoyolu'nda şehirlerarası otobüslere ve servis minibüslerine yönelik koronavirüs denetimi yapıldı. Araçların izin belgeleri kontrol edilirken, alınan tedbirler nedeniyle fazla yolcu taşıyanlara ise cezai işlem uygulandı.

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında şehirlerarası yolculuk yapan otobüslere ve servis minibüslerine yönelik yapılan denetimler devam ediyor. Tuzla TEM Otoyolu İstanbul istikametinde denetim yapan trafik polisleri, şehirlerarası otobüsleri ve servis minibüslerini tek tek durdurdu. Sağlık ekipleri ise, gerekli izinleri olup olmadığı kontrol edilen araçların içine girerek yolcuların ateşlerini ölçtü. Alınan tedbirler kapsamında fazla yolcu taşıyan bir minibüse cezai işlem uygulandı.

Görüntü Dökümü

--- --- --- --- --- -- ---

-Denetim yapan polis ekipleri

-Trafik polislerinin otobüsleri durdurması

-Otobüsün içinde denetim yapan polisler

-Yolcuların ateşlerini ölçen sağlık ekipleri

-Genel ve detay

Kaynak: DHA