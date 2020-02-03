Haberler » Güncel » Tuzla'ya şehit ateşi düştü - Haber

Tuzla'ya şehit ateşi düştü

SURİYE İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir'in şehadet haberi ailesine verildi.

03.02.2020 15:06 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:07Tuzla'ya şehit ateşi düştü
SURİYE  İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir'in şehadet haberi ailesine verildi. Şehidin anne ve babasının şehidin ablasının evinde olduğu öğrenilirken, ailenin 'da yaşadığı evin sokağına Türk bayrakları asıldı.

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir'in (31) şehadet haberi, İstanbul'da yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Tuzla'da şehidin ailesinin yaşadığı evin sokağına Türk bayrakları asılırken, şehidin ağabeyi Mücahit Demir taziyeleri kabul etti. Halil Demir'in şehadet haberini kızlarının evinde öğrenen baba Süleyman ve anne Süheyla Demir Tuzla'daki evlerine doğru hareket etti.

"VATAN SAĞ OLSUN" Şehidin ağabeyi Mücahit Demir, "Haberi sabah aldım. Akşam arkadaşa söylemiş ' tarafına geçiyorum' diye. Bize öyle şeyleri söylemezdi. Sabah komutanlar geldi. Onlar haber verdiler. En son ben 1 hafta önce görüşmüştüm. Her akşam annemle konuşuyorlardı. Annem ve babam yolda onlar da geliyor. Vatan sağ olsun" ifadelerini kullandı.


- İstanbul

Halil Demir, Suriye, Tuzla, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:39  Maydonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre maydonoz mu, maydanoz mu?
17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
16:31  2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu? AGİ 2020 evli, bekar, çocuklu - AGİ 2020 net
15:46  Trabzonspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda?
3.02.2020 18:41:28