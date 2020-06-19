Tuzlalı Tsubasa hasretle halı sahaların açılmasını bekliyor

Tuzla'da geçtiğimiz aylarda halı sahada attığı efsane gölüyle sosyal medyada milyonlarca izlenip gündem olan Tuzlalı Tsubasa halı sahaların açılmasını hasretle bekliyor.

Tuzlalı Tsubasa hasretle halı sahaların açılmasını bekliyor
19.06.2020 09:49 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:58
Tuzla'da geçtiğimiz aylarda halı sahada attığı efsane gölüyle sosyal medyada milyonlarca izlenip gündem olan Tuzlalı Tsubasa halı sahaların açılmasını hasretle bekliyor.

Koronavirüsle nedeniyle tedbirler kapsamında halı sahalarda kapatılmıştı. Halı sahalarında kapalı olmasından dolayı futbol oynamayı sevenler futbol maçı yapmayı oldukça özledi. Maç yapmayı özleyenler arasında halı sahada atmış olduğu gol ile sosyal medyanın gündemine oturup tıklanma rekoru kıran Tuzlalı Tsubasa Dinçer Türkoğlu yer alıyor.

Halı sahaların açılmasını dört gözle beklediğini söyleyen Türkoğlu," Pandemi sürecinde halı sahalardan sportif faaliyetlerden çok uzak kaldık inşallah en kısa zamanda bu pandemi sürecini atlatıp tekrardan özlediğimiz halı sahalarda top oynamayı çok istiyoruz. Bakalım kısmet inşallah daha daha sağlıklı günlerde hem spor yapar hem topumuzu oynarız hem de sağlık içinde yaşıyoruz diye düşünüyoruz. Vallahi halı sahalardan uzak durmak iyi bir duygu değil kötü bir duygu çünkü spor yapmayı seven bir insanız haftada bir gün bir keyfimiz vardı ondan da olduk. Bu pandemi sürece inşallah çok çabuk biter bittikten sonra herkes rahatlıkla parklarda spor yapar halı sahalara top oynar tenis oynar bir şekilde sportif faaliyetleri yerine getirir. Sağlıklı yaşamaya geri döneriz inşallah. çocukluğumuzdan beri top oynuyoruz her hafta bir keyfimiz vardı tabii ki top oynamayı çok özledik" şeklinde konuştu.

Pandemi süreci nedeniyle halı sahaların yaklaşık 93 günden beri kapalı olduğunu söyleyen işletmeci Berat Ün ise," Bütün müşterilerimiz her gün bizi arıyorlar sahalar ne zaman açılacak, ne zaman top oynayabileceğiz diye telefon açıyorlar. Şuanda bizde müşterilere bir cevap veremiyoruz. devletimizi yöneten büyüklerimizden bir an önce normalleşmenin halı sahalarda olmasını istiyoruz. Pandemi süreci normalleşmeye geçiş sürecimiz her şeyimiz hazır tesislerimizde soyunma odasına ve duşlara girilmiyor girişlerde ateş ölçülüyor. Bütün müşterilerimiz her gün bizi arıyorlar sahalar ne zaman açılacak ne zaman kapanacak diye biz de müşterimize cevap veremiyoruz. Bir an önce halı sahalarımızda bu normalleşme sürecinde açılmasını topluma ayak uydurmasını bekliyoruz kontrollü bir şekilde halı sahamızı da kontrollü bir şekilde maçların başlamasını istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Kaptan Tsubasa, Futbol, Tuzla, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor Haber
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor Haber
Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp’ın 3 özelliği devre dışı kaldı Haber
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği devre dışı kaldı
Müge Anlı’nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor Haber
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Müge Anlı’da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü Haber
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Adana’da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü Haber
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi Haber
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Trablus’ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı Haber
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı
Haberler››Güncel››Tuzlalı Tsubasa hasretle halı sahaların açılmasını bekliyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:53: Covid-19'a karşı 'Ümit-19' - Haber 00:51: Meksika'da belediye başkanı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 00:51: Şehit Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi - Haber 00:48: Kendisinden haber alınamayan kişi, tarlasında ölü bulundu - Haber 00:47: Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber 00:13: Akdeniz'de Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber 23:29: Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi - Magazin 23:20: Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü - Haberler 22:47: İstanbul ve Ankara'nın ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı - Haber 19:42: Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı - Haberler