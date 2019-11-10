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Tuzlaspor: 0-0

STAT: Uşak 1 EylülHAKEMLER: Erkan Engin (xx), Serdar İla (xx), Uğur Akalp (xx)UŞAKSPOR: Ersin (xx) - Oğuzhan (xx), Alpay (xx), Berat (x) (Dk. 48 Levent xx), Ozan (xx), Kadir (xx), Ömer (xxx), Seçkin (xxx), Mehmet (xx) (Dk. 84 İbrahim), Abdullah (xx), Erdi (xx) (Dk.

10.11.2019 15:43 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:43Tuzlaspor: 0-0

STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Erkan Engin (xx), Serdar İla (xx), Uğur Akalp (xx)

UŞAKSPOR: Ersin (xx) - Oğuzhan (xx), Alpay (xx), Berat (x) (Dk. 48 Levent xx), Ozan (xx), Kadir (xx), Ömer (xxx), Seçkin (xxx), Mehmet (xx) (Dk. 84 İbrahim), Abdullah (xx), Erdi (xx) (Dk. 74 Emre x)

TUZLASPR: Bayram (xx) - Türker (xx), Bülent (xx), Kemal (xxx), Murat Türkkan (xxx), Yasin (x) (Dk. 71 Murat Yılmaz x), Sadık (x), Gökcan (x), Muhammed (xx), Umut (x) (Dk. 33 Mehmet xx), Göksu (x)

SARI KARTLAR: Oğuzhan, Alpay, Levent ( ), Sadık, Muhammed (Tuzlaspor)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 12. hafta mücadelesinde Uşakspor, evinde lider Tuzlaspor'la 0-0 berabere kaldı. Üst üste ikinci beraberliğini yine 0-0'lık skorla alan Uşak ekibinin galibiyet özlemi 4 haftaya yükseldi. Puanını 12'ye çıkarıp 14. sıraya gerileyen Uşakspor, tehlikeli bölgeden uzaklaşamadı. Konuk takım ise 27 ulaşıp liderliği korumasına rağmen avantaj kaybetti.



Uşakspor, Uşak, Spor

Kaynak: DHA

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