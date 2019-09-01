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Tuzlaspor: 0-2

STAT: GaziHAKEMLER: Veli Karakaya (xx), Serkan Gülçer (xx), Murat Tuğberk Curbay (xx)KASTAMONUSPOR 1966: İsmail (x) - Doğanay (x) (Dk. 68 Hakan x ), Metincan (x) (Dk. 72 Erkan x ), Berkay (x), Harun (xx) Recep (x), Nezir (xx) (Dk.

01.09.2019 19:04 Tuzlaspor: 0-2

STAT: Gazi
HAKEMLER: Veli Karakaya  (xx), Serkan Gülçer (xx), Murat Tuğberk Curbay (xx)
KASTAMONUSPOR 1966: İsmail (x) - Doğanay (x) (Dk. 68 Hakan x ), Metincan (x) (Dk. 72 Erkan x ), Berkay (x), Harun (xx)  Recep (x), Nezir (xx) (Dk. 59 Muhammet x ), Birkan (xx), Faruk  (x), Özgür (x), Sıddık (x)
TUZLASPOR: Çağır (xx) - Yasin (xx) (Dk. 74 Umut x ) Doğan Can (xx), Bülent (xx), Sadık (xx),  Mehmet  (xx), Göksu  (xx), Muhammed (xx) (Dk. 88 Hurşit), Servan  (xx) (Dk. 68 Sefa x ), Kemal (xx), Tarık (xx)
GOLLER: Dk. 14  Yasin, Dk. 82 Göksu (P) (Tuzlaspor )
SARI KARTLAR: Harun, Doğanay, Berkay, Hakan (Kastamonuspor 1966) - Bülent (Tuzlaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 78 Mehmet (Tuzlaspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında Kastamonuspor 1966 kendi sahasında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu.

14'üncü dakikada gelişen Tuzlaspor atağında, Bülent soldan ceza sahasına topu ortaladı. Boş pozisyonda Yasin'in  kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
82'nci dakikada Tuzlaspor penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde Tuzlaspor'dan Göksü, Birkan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışında topun başına geçen Göksü topu ağlara gönderdi: 0-2.
Karşılaşma Tuzlaspor'un 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.


- Kastamonu

Kastamonuspor, Berkay Şahin, Güncel

Kaynak: DHA

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